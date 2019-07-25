Текстильные 3D коврики в салон для LAND ROVER Discovery IV (2010-) Euromat3D Business бежевые

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Эта сумка в багажник незаменимая вещь для содержания порядка в..
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Коврики салона Euromat|3D серии Бизнес предназначены для автомобиля LAND ROVER Discovery, они полностью повторяю конфигурацию пола и служат для максимальной защиты от грязи и влаги.
Основные характеристики
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Производитель: Novline-Autofamily
Цвет: Чёрные
Материал: Полиуретан
Страна производства: Россия
Гарантия: 12 мес.
Срок доставки: 1-2 дня
Возможно получить в одном из 550 пунктов выдачи заказов по всей России
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