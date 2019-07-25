Текстильные 3D коврики в салон для LAND ROVER Discovery IV (2010-) Euromat3D Business бежевые

Коврики салона Euromat|3D серии Бизнес предназначены для автомобиля LAND ROVER Discovery, они полностью повторяю конфигурацию пола и служат для максимальной защиты от грязи и влаги.

Основные характеристики

Коврики серии Бизнес четырехслойные 1 слой Ворсовое покрытие из специальной прочной и мягкой ткани. Очень легко моется и быстро сохнет 2 слой Вспененная пористая резина способствует удалению влаги, тепло и звукоизоляция 3 слой Армированная металлическая сетка залитая в слой полиуретана. Нужна для того, чтобы ковры надежно (на протяжении всего срока эксплуатации) держали "3D-форму".

4 слой Анти-скользящий слой, так называемая "липучка". Надежно фиксирует коврики на половом покрытии автомобиля. 3D форма ковров Не стоит забывать что так называемая форма 3D - это не просто имеджевая "фишка" изделия, но и гарантия защиты от грязи автомобиля и дополнительная защита полового покрытия LAND ROVER Discovery в процессе эксплуатации. Благодаря своей конфигурации текстильные автоковрики евромат3д полностью совпадают с профилем пола . Высокие бортики и максимально закрытая площадь поверхности продлят срок службы Вашего автомобиля LAND ROVER Discovery. Подпятник выполнен из термопластика Подпятники для ковриков выполнены из довольно прочного материала- термопластика. Что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации ковров. Антискользящая поверхность и цвет подобранный в тон коврикам дают дополнительный плюс коврам Евромат3д. Три варианта цвета Стандартная подборка цветов: черный, серый и бежевый, позволяет коврикам салона Euromat|3D полностью соответствовать любой комплектации LAND ROVER Discovery. И органично вписываться в интерьер. Эти ковры легко и просто очищаются на мойке без дополнительных моющих средств.

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Не много о бренде Euromat|3D

Производство российских ковриков «Euromat|3D» началось с 2010г. Основное направление производителя - это создание ворсовых 3D ковриков нового поколения. Сравнительно "молодые" ковры уверенно вышли на рынок и заняли достойное место среди европейских аналогов. Качество материалов, инновационные технологии для создания уникальных форм ковриков, а так же своевременное производство ковров на новые модели автомобилей позволили получить самые лестные отзывы не только от российских покупателей, но из-за рубежом.

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ии от универсальных, которые еще нужно подрезать согласно особенностям салона.