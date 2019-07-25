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> Коврики в салон и багажник  > LAND ROVER (Ленд Ровер)  > Discovery (Дискавери)  > Discovery 4 > Текстильные 3D коврики в салон для LAND ROVER Discovery IV (2010-) Euromat3D Business бежевые

Текстильные 3D коврики в салон для LAND ROVER Discovery IV (2010-) Euromat3D Business бежевые

 Артикул:  EMC3D-003100T
Тип товара: Коврики в салон
Цвет: Бежевые
Материал: Текстиль 3D
Производитель: Euromat3D
Марка автомобиля: LAND ROVER
Модель автомобиля: Discovery
Год начала выпуска авто: 2010
3300руб.

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Коврики салона Euromat|3D серии Бизнес предназначены для автомобиля LAND ROVER Discovery, они полностью повторяю конфигурацию пола и служат для максимальной защиты от грязи и влаги. 

Основные характеристики

Коврики серии Бизнес четырехслойные
Коврики в салон
1 слой Ворсовое покрытие из специальной прочной и мягкой ткани. Очень легко моется и быстро сохнет
2 слой Вспененная пористая резина способствует удалению влаги, тепло и звукоизоляция
3 слой Армированная металлическая сетка залитая в слой полиуретана. Нужна для того, чтобы ковры надежно (на протяжении всего срока эксплуатации) держали "3D-форму".
4 слой Анти-скользящий слой, так называемая "липучка". Надежно фиксирует коврики на половом покрытии автомобиля.
     
3D форма ковров
Не стоит забывать что так называемая форма 3D - это не просто имеджевая "фишка" изделия, но и гарантия защиты от грязи автомобиля и дополнительная защита полового покрытия LAND ROVER Discovery в процессе эксплуатации. Благодаря своей конфигурации текстильные автоковрики евромат3д полностью совпадают с профилем пола. Высокие бортики и максимально закрытая площадь поверхности продлят срок службы Вашего автомобиля LAND ROVER Discovery.
 Подпятник выполнен из термопластика
подпятник
Подпятники для ковриков выполнены из довольно прочного материала- термопластика. Что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации ковров. Антискользящая поверхность и цвет подобранный в тон коврикам дают дополнительный плюс коврам Евромат3д.
Три варианта цвета
3colorСтандартная подборка цветов: черный, серый и бежевый, позволяет коврикам салона Euromat|3D полностью соответствовать любой комплектации LAND ROVER Discovery. И органично вписываться в интерьер. Эти ковры легко и просто очищаются на мойке без дополнительных моющих средств. 

Почему лучше покупать у нас?

Наша компания работает на рынке автомобильных аксессуаров более 10 лет. А это не просто срок службы - это накопленный опыт и знание лучших предложений. Обратитесь по телефону +7 (495) 79-000-49 и наши сотрудники подберут лучший вариант именно для LAND ROVER Discovery

Не много о бренде Euromat|3D

LogoПроизводство российских ковриков «Euromat|3D» началось с 2010г. Основное направление производителя - это создание ворсовых 3D ковриков нового поколения. Сравнительно "молодые" ковры уверенно вышли на рынок и заняли достойное место среди европейских аналогов. Качество материалов, инновационные технологии для создания уникальных форм ковриков, а так же своевременное производство ковров на новые модели автомобилей позволили получить самые лестные отзывы не только от российских покупателей, но из-за рубежом.

Видео

Текст

ии от универсальных, которые еще нужно подрезать согласно особенностям салона.

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